Against the Current tour 2017, un concerto a Milano il 23 febbraio

L’unica data italiana degli Against The Current è ormai vicina; la giovanissima band -66 anni in tre- si esibirà infatti sul palco del Legend Club di Milano Giovedì 23 Febbraio, supportati dai viennesi The Hunger.

La band di New York, capitanata da Christina “Chrissy” Costanza, famosa tra i giovanissimi grazie ad una serie di EP e ai relativi video che hanno spopolato su youtube ha fatto il grande passo a maggio 2016 con l’uscita del primo album “In Our Bones”.

Il tour mondiale che ne è seguito ha raccolto ottimi numeri e ha dimostrato quanto gli Against The Current siano a loro agio nella dimensione live.

Dopo la data milanese il tour proseguirà fino a metà marzo con un’ultima data in programma a Londra, il 17 marzo 2017, sold out da tempo.

Against the Current tour 2017

23 febbraio 2017 – Legend Club (Milano)

Support band: The Hunger

Ingresso 20,00 € + d.d.p.

Ingresso alla cassa 25,00 €

Biglietti disponibili sui principali circuiti di vendita.

Ulteriori informazioni:

www.hubmusicfactory.com

Comments

comments