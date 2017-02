Al Jarreau è morto a 76 anni: il cantante è deceduto dopo un ricovero in ospedale a Los Angeles, alle 5.30 di questa mattina. Aveva dovuto cancellare i concerti del tour giusto pochi giorni fa e aveva annunciato a malincuore il suo ritiro definitivo dalle scene.

La notizia della morte di Al Jarreau è stata riportata sul sito ufficiale, in down per i troppi accessi, con un comunicato ufficiale che recita commosse parole di saluto:

Cari amici, famiglia e colleghi,

Al Jarreau è morto questa mattina alle 5.30 orario di Los Angeles. Era in ospedale confortato da Ryan, Susan e alcuni membri della famiglia e amici,

si legge nel comunicato. La famiglia di Al Jarreau, composta dalla moglie Susan e dal figlio Ryan, terrà i funerali in forma privata solo per la famiglia e non sono previsti, al momento, tributi pubblici al grande cantante jazz; come omaggio, la famiglia ha chiesto che non vengano portati fiori ma vengano donati fondi al Wisconsin Foundation for School Music di Milwaukee, un’organizzazione che da tempo Al Jarreau supportava.

Nato e cresciuto a Milwaukee, Al Jarreau è stato considerato per lungo tempo uno dei migliori cantanti jazz esistenti. Il suo stile unico di canto trovò il volo perfetto nell’album di debutto “We Got By”, uscito nel 1975; due anni dopo, Al Jarreau vinse il primo dei suoi sette Grammy Awards per l’album live “Look to the Rainbow” (sarà nominato altre dieci volte).

Al Jarreau ha fatto parte del supergruppo USA for Africa, composto da 45 celebrità della musica pop e fortemente voluto da Michael Jackson: è infatti stato uno dei cantanti di “We Are the World”, prodotta da Quincy Jones per scopo benefico.

