All Time Low, firmano per l’etichetta Fueled By Ramen

Gli All Time Low hanno siglato un nuovo accordo discografico con la Fueled By Ramen. L’etichetta, che fa parte del gruppo Warner Music, presenta nel suo roster nomi di grido come Twenty One Pilots, Panic! At The Disco e Paramore. Con l’occasione la band ha anche pubblicato un nuovo singolo intitolato “Dirty Laundry”. Il brano è già disponibile per l’acquisto e il video è presente sul canale YouTube dell’etichetta.

La notizia del nuovo accordo discografico, che vede la band rompere la collaborazione con la Hopeless Records che era iniziata dai tempi di “So Wrong, It’s Right”, arriva a poche settimane dall’inizio del nuovo tour mondiale del gruppo, che partirà il 10 marzo da Londra (Apollo) e terminerà dopo due mesi toccando l’Europa, il Giappone, l’Australia e la Nuova Zelanda. In programma anche una tappa italiana, il 10 aprile all’Alcatraz di Milano.

Nati nel 2003 nel Maryland, la band ha ottenuto importanti successi negli Stati Uniti e in Regno Unito, piazzando molti dei suoi album alle vette delle classifiche. Inoltre la band ha ricevuto negli anni molti premi di categoria, tra cui gli Alternative Press Music Awards e i Kerrang! Awards, due delle riviste di settore più autorevoli di Stati Uniti e Regno Unito.

Alla notizia della firma con la Fueled By Ramen, non sono seguiti aggiornamenti sull’uscita del successore di “Future Hearts”.

