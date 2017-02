Alter Bridge tour 2017, due concerti in Italia a luglio

Gli Alter Bridge saranno in tour nel 2017, e torneranno in Italia con due concerti. Le date saranno a Roma e a Milano, il prossimo luglio.

Le prime notizie su una nuova tournée nel 2017 sono arrivate a fine 2016, quando dopo l’annuncio delle date negli States sono arrivate anche quelle europee al Rock Am Ring / Rock Im Park. La band è passata in Italia solo qualche mese fa, il 9 dicembre all’Unipol Arena di Bologna, mentre il tour americano della band si è chiuso ieri a Seattle; gli Alter Bridge poi ripartiranno ad aprile per cinque concerti in Australia, prima di tornare in Europa con l’arrivo dell’estate.

L’ultimo album, “The Last Hero“, è stato pubblicato a ottobre: “The Last Hero degli Alter Bridge soffre della sindrome AB III. Ovvero quella che riguarda gli album che escono dopo colossali dischi capolavoro. […] Tra l’altro, esattamente come AB III ha un’ottima opener e un ultimo pezzo indimenticabile. In mezzo ha momenti buoni e filler che lasciano un po’ l’amaro in bocca. Parliamo comunque di un lavoro che continuerà a diffondere il verbo degli AB nel mondo e che ha al proprio interno alcuni pezzi eccellenti.“

Alter Bridge tour 2017

5 luglio 2017 – Roma

Ippodromo dellle Capannelle – Rock In Roma

6 luglio 2017 – Milano

Ippodromo Snai San Siro – Milano Summer Festival

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di venerdì 24 febbraio su TicketOne.

