Alvaro Soler ha annunciato le dieci date italiane che lo vedranno impegnato la prossima estate. Il cantante catalano, reduce dalla serata finale del Festival Di Sanremo alla quale è stato accolto come superospite, aggiunge una lunga serie di date a pochi giorni dai tre concerti che lo vedranno impegnato a Milano e Roma alla fine di febbraio.

Il cantante di “Sofia” e di “El Mismo Sol” dividerà in due tranche il suo prossimo tour italiano. La prima parte, in programma nella seconda metà di luglio, lo vedrà debuttare al Gru Village di Grugliasco, per poi proseguire la tournée a Genova, Mantova, Cardito e Peccioli. Dopo una pausa di quasi venti giorni, Soler sbarcherà al Lignano Sunset Festival di Lignano Sabbiadoro, per poi suonare a Senigallia, Popoli, Taormina e Cagliari.

Il 10 febbraio Alvaro Soler ha pubblicato il video del nuovo singolo “Animal”, già in rotazione radiofonica e il cui video è stato reso noto tramite la sua pagina YouTube. La canzone, estratta dal suo ultimo album “Eterno Agosto”, è stata definita come la più “selvaggia” del lotto e presenta un’influenza sudamericana, richiamata dall’utilizzo delle percussioni.

Di seguito i dettagli del tour:

Alvaro Soler Tour 2017, le date estive

Luglio 2017

18 Gru Village, Grugliasco

19 Arena Mare, Genova

20 Piazza Sordello, Mantova

22 Arena Flegrea, Cardito

23 Anfiteatro Fonte Mazzola, Peccioli

Agosto 2017

11 Stadio Comunale G. Teghil, Lignano Sabbiadoro

12 Mamamia, Senigallia

13 Porto Turistico, Popoli

17 Teatro Antico, Taormina

24 Arena Sant’Elia, Cagliari

Comments

comments