L’ anno 2017 non vede solo la nascita di #MA ma anche gli anniversari e i compleanni di moltissimi dischi fondamentali. Gli album che hanno definito epoche e determinato l’evoluzione di diversi generi avranno ristampe e celebrazioni adeguate nel corso dei prossimi mesi. Noi per ora ci limitiamo a segnalarvi ciò che varrebbe la pena ascoltare nei prossimi giorni sfruttando la nostra enciclopedia, nell’attesa che nuova musica vi inondi i padiglioni quanto prima…

1967 – Cinquant’anni fa

Veramente impressionante voltarsi indietro e vedere che cinquant’anni fa uscivano album che hanno davvero cambiato la storia della musica. Qualche titolo? Sgt. Pepper’s dei Beatles, Strange Days dei Doors, The Piper At The Gates Of Dawn dei Pink Floyd. Anche Jimi Hendrix, Velvet Underground e Stones dicevano la loro, mentre in Italia si ascoltava un certo Fabrizio De André…

1977 – Quarant’anni fa

Il ’77 fu un anno chiave per l’evoluzione del rock, l’invasione del punk fu inarrestabile grazie a Ramones, Sex Pistols e Clash. Altri mostri sacri come AC/DC e Kiss procedevano spediti alla conquista del mondo, mentre Bob Marley, David Bowie e Kraftwerk cambiavano le carte in tavola creando capolavori senza tempo.

1987 – Trent’anni fa

George Michael incideva il suo disco più famoso, il pop volava grazie a Michael Jackson e Prince, mentre gli U2 pubblicavano il disco che porteranno in tour negli stadi quest’estate. Esplodevano i Public Enemy e la guerra thrash vs glam animava i pomeriggi dei metallari di ogni parte del globo. In Italia Vasco e Zucchero immettevano sul mercato due dischi eccezionali.

1992 – Venticinque anni fa

Il quarto di secolo è sempre problematico da gestire. Il ’92 in particolare per la musica fu assurdo. Il grunge era oramai diventato mainstream, il rock evolveva e si accoppiava sfrenatamente col crossover, mentre le pulsioni estreme e groove cercavano violentemente di rialzare il metal apparentemente caduto in disgrazia. A livello di ultra massa invece, titoli come Erotica, Automatic For The People e Keep The Faith segnavano nel profondo la generazione dell’epoca.

1997 – Vent’anni fa

Può sembrare ieri, ma sono già passati vent’anni dai dischi più famosi di Foo Fighters, Radiohead e Prodigy, piuttosto che dall’omonimo dei Blur o ancora dalle bombe a orologeria griffate Limp Bizkit e Rammstein. Fatevene una ragione, siete oramai vecchi!

2007 – Dieci anni fa

I decennali hanno relativamente senso diciamocelo. Tuttavia, quando si è in un periodo in cui di dischi se ne vendono pochissimi, tutto fa brodo. E allora ricordiamoci che, se ho fatto bene i conti, 3653 giorni fa si preparavano a uscire cose come Puzzle, And End Has A Start, Graduation, Blackbird e molto molto altro…

Comments

comments