Arcade Fire tour 2017, i prezzi dei biglietti dei concerti

Dopo l’annuncio delle prime date europee, arrivano anche i concerti in Italia: ecco i prezzi dei biglietti per il tour 2017 degli Arcade Fire, il prossimo luglio. I due show si terranno a Milano e a Firenze, nei rispettivi “Summer Festival”, e arriveranno a tre anni dall’ultimo concerto in Italia.

Il nuovo album degli Arcade Fire, secondo le parole del percussionista, dovrebbe essere pubblicato entro l’anno. Poche settimane, per ingannare l’attesa, è stato rilasciato “The Reflektor Tapes”, il concerto-documentario registrato durante un concerto all’Earls Court di Londra (già trasmesso nei cinema nell’autunno del 2015).

Arcade Fire tour 2017

17 lugllio 2017 – Milano

Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro

Prezzo biglietti:

Posto unico in piedi 37€ + diritti di prevendita

18 luglio 2017 – Firenze

Firenze Summer Festival, Visarno Arena, Ippodromo del Visarno

Prezzo biglietti:

Posto unico in piedi € 36,00 + diritti di prevendita

Primo Settore Tribuna Numerata € 45,00 + diritti di prevendita

Secondo settore Tribuna Numerata € 38,00 + diritti di prevendita

NB. I prezzi indicati sono comprensivi di € 1,00 per charity

I biglietti saranno disponibili in prevendita su Io Vado Club e My Live Nation dalle ore 11.00 del 15 febbraio e dalle ore 11.00 del 16 febbraio su TicketOne.

