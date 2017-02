Avenged Sevenfold, annullato il concerto di questa sera a Milano

Brutte notizie per chi questa sera, 21 febbraio 2017, aspettava gli Avenged Sevenfold: il concerto è stato annullato pochi minuti fa, per problemi del vocalist Matthew Shadows. Il concerto si sarebbe dovuto tenere al Mediolanum Forum di Milano, e a breve saranno rilasciate informazioni sul rimborso dei biglietti o su un eventuale nuova data per recuperare quella persa.

Di seguito, il comunicato stampa diffuso da Live Nation Italia:

Annullato lo show Avenged Sevenfold di questa sera, martedì 21 febbraio al Mediolanum Forum. Il concerto degli Avenged Sevenfold, previsto per questa sera – martedì 21 febbraio – al Mediolanum Forum di Milano, è stato annullato. Lo show viene cancellato a causa di problemi di voce del cantante Matthew Shadows.

A breve le informazioni su un eventuale posticipo della data e/o sul rimborso dei biglietti già acquistati.

