Avenged Sevenfold, la scaletta dei concerti del tour 2017

Gli Avenged Sevenfold hanno dato il via al Tour 2017. La scaletta del concerto svoltosi alla 3Arena di Dublino (Irlanda) ha visto diverse canzoni estratte dal nuovo (bellissimo) album The Stage e i grandi classici. Questa è stata la prima data del tour europeo che terrà impegnata la band nordamericana fino al 10 marzo, quando dopo due mesi la band si esibirà alla Telenor Arena di Oslo (Norvegia). L’appuntamento italiano è previsto per il 21 febbraio al Forum di Assago (Milano).

Avenged Sevenfold, la scaletta del tour 2017

Space Oddity (David Bowie, Intro)

The Stage

Afterlife

Hail to the King

Paradigm

To End the Rapture

Chapter Four

Buried Alive

Angels

Nightmare

God Damn

Almost Easy

Sunny Disposition

Warmness on the Soul

Planets

Acid Rain

Bat Country

A Little Piece of Heaven

Unholy Confessions

