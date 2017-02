Beach Boys tour 2017, un concerto in Italia a giugno

A giugno il tour 2017 dei Beach Boys avrà un’unica data italiana: Roma, all’Auditorium – Parco della Musica. La band festeggerà in concerto i cinquant’anni dal proprio debutto, a ben cinque anni dall’ultimo show nel nostro Paese. Cinque decadi di storia del rock & roll, insieme ai “ragazzi” che negli anni sessanta diffusero in tutto il mondo il mito del surf e delle assolate spiagge californiane con brani come “Surfin’ USA” e “Good Vibrations”, sapendo unire al contempo spensieratezza e attenta ricerca sonora.

Attualmente la band è composta da Mike Love, fondatore e voce principale dei Beach Boys, Bruce Johnston, seconda voce, Jeffrey Foskett alla chitarra, Brian Eichenburger al basso, John Cowsill alle percussioni, Tim Bonhomme alla tastiera e Scott Totten alla chitarra: è superfluo dire che tutti i musicisti si occupino anche delle seconde voci.

Brian Wilson non sarà parte del gruppo, ma la prossima estate sarà comunque in concerto in Italia come solista per celebrare (a Umbria Jazz, il 15 luglio) i 50 anni di “Pet Sounds“.

Beach Boys tour 2017

27 giugno 2017 – Roma

Auditorium – Parco della Musica

Prezzo biglietti:

Platea € 86,25

Prima Galleria € 74,75

Seconda Galleria € 63,25

Galleria Laterale 7 € 51,75

Prima Galleria con Balaustra Visibilità Ridotta € 74,75

Seconda Galleria con Balaustra Visibilità Ridotta € 63,25

Galleria Laterale 7 Balaustra Visibilità Ridotta € 51,75

I biglietti sono già acquistabili su TicketOne e nei punti vendita.

