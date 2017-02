Biffy Clyro, il report e la scaletta del concerto a Milano del 2 febbraio 2017

Ieri sera, giovedì 2 febbraio, i Biffy Clyro sono tornati in Italia, con un folgorante concerto a Milano: di seguito, il report e la scaletta della serata. È stata solo la prima delle date nel 2017: lunedì 6 febbraio suoneranno a Roma, e martedì 7 a Padova (Qui tutti i dettagli).

Il report del concerto

I Biffy Clyro fanno tappa al Fabrique di Milano per la prima data del tour italiano che anticipa il loro approdo a Sanremo, tra gli ospiti dell’edizione 2017.

Il tour diluito in tre date e il sold out mai raggiunto fanno pensare che all’interno del Fabrique si possa respirare, insomma non si prospetta quel concerto da pestarsi i piedi e prendersi gomitate in faccia per metà del tempo. Sbagliato. La sala concerti milanese è gremita da sotto il palco fino al fondo dello spazio, l’unica area che si salva è quella dietro alle mastodontiche colonne che campeggiano in mezzo alla sala, quelle che, volente o nolente, finiranno per entrare nel tuo campo visivo in qualche modo. Grazie Fabrique.

Sul palco campeggia un quantitativo di amplificatori che fa pensare che, più di un concerto rock, si tratti di una demolizione programmata del locale. La scenografia è scarna e le luci sono le protagoniste dello show. Così entrano in scena i Biffy Clyro: appaiono dal buio tra i boati del pubblico e la prima scarica di “Wolves of Winter”, brano figlio del nuovo “Ellipsis”, elettrizza il palco e la folla.

I Biffy Clyro live sono una sorpresa: nessuna delle registrazioni della band scozzese in studio può anticipare l’adrenalina e l’energia che questi tre musicisti da soli sul palco riescono a scatenare in un continuo crescendo.

Il frontman Simon Neil salta come un pazzo, inondando le prime file di sudore, il suo sex appeal miete vittime, volano reggiseni sul palco neanche fossero gli anni Settanta. I gemelli Johnston non sono da meno: Ben pesta violentemente sulla batteria mentre il fratello James incalza la chitarra, o meglio, le almeno dieci chitarre, di Neil.

I Biffy Clyro non si perdono troppo in chiacchiere, diciamo che alle parole preferiscono pestare violentemente sugli strumenti, ma nonostante questo l’empatia che riescono a creare con il proprio il pubblico è incredibile. La maggior parte del Fabrique conosce i testi a memoria e arriva a completare strofe e ritornelli per Simon Neil. I sorrisi non si sprecano da parte dei tre scozzesi, il palco per loro è un parco giochi e riescono a trasmettere ogni atomo del loro entusiasmo alla folla scalpitante.

Complice della serata, una scaletta che alterna pezzi di “Ellipsis” a mostri sacri della loro carriera musicale. Dopo “Wolves of Winter” fa subito capolino “Living Is a Problem Because Everything Dies”, eseguita in modo magistrale, e il live prosegue tra pezzi esplosivi come “Sounds Like Ballons” e “The Captain” intervallati da intermezzi come “Re-Arrange”, “Medicine” e “Machines”. I Biffy Clyro avranno esaudito sicuramente la maggior parte di quei desideri nostalgici che fanno sperare segretamente di sentire la propria canzone preferita, contenuta in uno dei vecchi album della band.

“Stingin’ Belle” è il pezzo che chiude il live dopo un brevissimo e quasi impercettibile encore. Il trio lascia il palco salutando calorosamente la folla seminando dietro di sé sorrisi enormi e occhi lucidi. Nell’aria c’è quell’atmosfera di intontimento da “è successo davvero? Possiamo farlo ancora?”. Si scatena immediatamente quella crisi di astinenza che non ci farà ascoltare altro che i Biffy Clyro per almeno tre giorni di fila. Nostalgia canaglia.

Biffy Clyro – Scaletta Milano 2017

Wolves of Winter Living Is a Problem Because Everything Dies Sounds Like Balloons Biblical Victory Over the Sun On a Bang God & Satan Bubbles 57 Friends and Enemies Black Chandelier The Captain Re-Arrange Howl Medicine Glitter and Trauma Mountains In the Name of the Wee Man Flammable That Golden Rule Many of Horror Encore: Machines Animal Style Stingin’ Belle

