Blonde Redhead tour 2017, un concerto in Italia a febbraio

Il tour 2017 dei Blonde Redhead a febbraio fa tappa in Italia, al New Age Club di Roncade (TV). L’ultimo album del gruppo newyorkese risale al 2014 (“Barragán”), ma proprio in questi giorni qualcosa inizia a muoversi, e su Soundcloud è arrivata “3 O’Clock”, anteprima di quello che sarà il nuovo EP in prossima uscita.

Il disco, intitolato anch’esso “3 O’Clock”, sarà pubblicato poco dopo il concerto in Italia, il 3 marzo, sotto label Wa Kuru Records ma in collaborazione con l’etichetta italiana Ponderosa. I nuovi brani sono nati per strada, sul palco, durante la tournée.

Blonde Redhead tour 2017

Mercoledì 22 febbraio 2017 – Roncade (Treviso)

New Age Club

I biglietti per il concerto (Posto unico in piedi) sono disponibili nei punti vendita (ma non più online).

