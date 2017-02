Body Count, il nuovo album Bloodlust nei negozi il 31 marzo

Il nuovo album dei Body Count si intitola “Bloodlust” e sarà nei negozi dal 31 marzo su distribuzione Century Media. La band capitanata da Ice T, attiva negli anni Novanta e nella prima metà dello scorso decennio, torna con un nuovo disco a soli tre anni di distanza da “Manslaughter”, il precedente lavoro pubblicato nel 2014 e promosso con un tour mondiale che toccò anche l’Italia nel 2015.

I Body Count in questa nuova release hanno collaborato con tre artisti di alto profilo della scena heavy metal internazionale. Tra tutti spicca Dave Mustaine, il frontman dei Megadeth fresco vincitore di Grammy che ha commentato la sua comparsata sulla traccia di apertura “Civil War” come “la collaborazione più riuscita della sua carriera“. Non sono da meno gli altri due nomi coinvolti, Max Cavalera dei Soulfly e Randy Blythe dei Lamb Of God. Inoltre, nella tracklist è presente anche un medley degli Slayer delle canzoni “Raining Blood” e “Postmortem”, entrambe estratte dal seminale “Reign In Blood”.

Il primo singolo estratto da “Bloodlust” è “No Lives Matter”, canzone anticipata da alcuni teaser trailer nei giorni scorsi e dalla quale è stato estratto un video promozionale.

Body Count, la tracklist di “Bloodlust”

01 – “Civil War” (feat. Dave Mustaine)

02 – “The Ski Mask Way”

03 – “This Is Why We Ride”

04 – “All Love Is Lost” (feat. Max Cavalera)

05 – “Raining Blood“/”Postmortem” (Slayer medley)

06 – “God, Please Believe Me”

07 – “Walk With Me…” (feat. Randy Blythe)

08 – “Here I Go Again”

09 – “No Lives Matter”

10 – “Bloodlust”

11 – “Black Hoodie”

Comments

comments