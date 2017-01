Bon Iver tour 2017, cancellate le date europee

Una cancellazione improvvisa dei concerti in programma: questa la notizia comunicata poco fa dai Bon Iver, che il 22 gennaio avrebbero dovuto inaugurare a Parigi le date europee del tour 2017. I biglietti saranno rimborsati, ma nessuna delle date cancellate sarà riprogrammata. La causa è riservata: ci sono “ragioni personali” alle spalle di questa sempre ardua decisione. Il tour in questione (21 date in totale) avrebbe dovuto chiudersi a Londra il prossimo 20 febbraio, quindi restano al momento confermati i successivi appuntamenti estivi come il Primavera Sound: non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

Per il 14 gennaio era inoltre prevista una partecipazione di Justin Vernon a “A Prairie Home Companion”, appuntamento radiofonico settimanale di varietà della Minnesota Public Radio, anch’essa cancellata.

L’ultimo album, “22, A Million”, è stato pubblicato a inizio autunno: trovate qui la recensione.

