Bruce Springsteen e il brano scartato per Harry Potter

Bruce Springsteen non è certo nuovo al mondo delle colonne sonore: basti ricordare le premiate “Streets Of Philadelphia” e “The Wrestler”. Per questo ha sorpreso la notizia di un suo brano scartato da “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, primo capitolo cinematografico della saga di J.K. Rowling.

La notizia dell’esistenza stessa della canzone, intitolata “I’ll Stand By You Always“, era arrivata a quasi sedici anni dal film, lo scorso ottobre. In questi giorni la storia del brano scartato è tornata a galla quando una demo (di ottima fattura) è “magicamente” spuntata sul web, pubblicata insieme ad altri bootleg (“Odds & Sods” è il nome della compilation) sul sito di torrent springsteeniani “Jungleland”.

In realtà il brano, una ballad voce, pianoforte e drum machine, non nasce per Harry Potter: è una delle tante produzioni del Boss, sempre prolifico, che scrive per suo figlio (“Insieme inseguiremo quei ladri che non ti lasciano in pace / Via da sotto il letto, via dalla nostra casa”). Proprio per questo vede nel brano un legame col mondo dell’infanzia, e valuta di proporlo come colonna sonora per una pellicola per ragazzi.

« Sarebbe stata benissimo sullo schermo », ha raccontato Springsteen a Simon Mayo di BBC Radio 2, « A un certo punto mi sarebbe piaciuto portarla in un qualche film per bambini, era una canzone davvero piacevole ». Non ci è dato sapere se il brano fu gradito oppure no, ma non serve speculare troppo per capire perché, in ogni caso, non fosse adatto alla colonna sonora di “Harry Potter e la Pietra Filosofale”: la produzione decise di optare per un lavoro orchestrale (era precisa regola contrattuale che nel film non comparissero brani “commerciali”), ad opera del maestro John Williams, già autore delle musiche di “Star Wars”, “Indiana Jones”, “Lo squalo”, “Jurassic Park” e tanti altri grandi capitoli di storia del cinema.

Il brano, secondo quanto riportato da Brucebase, è stato in seguito regalato al collega di scuderia Sony Marc Anthony, che ne ha registrato una cover che sarebbe dovuto apparire sull’album “Mended” in una posizione di rilievo (probabilmente il singolo di punta). Stranamente il pezzo è però assente dal disco, e non compare nemmeno nelle successive versioni con bonus track.

Di seguito la traccia audio di “I’ll Stand By You Always”, finalmente disponibile all’ascolto.

