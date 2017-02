Bruce Springsteen, lezioni di rock a un giovane fan

Prima di continuare, una lezione. Fai abbassare la band. Molto bene. Quando avevo la tua età, ho preso la mia prima chitarra, l’ho portata a casa, e ho capito che non conta quanto la suoni bene, ma quanto sei bello mentre lo fai. Così mi sono messo davanti allo specchio, e ho provato un po’ di pose diverse. Ti faccio vedere.

Testa non si è limitato a canticchiare, ma ha suonato davvero la chitarra; tra la seconda e la terza strofa poi Springsteen ha preso parola:

Qualche giorno fa a Brisbane, Australia, Bruce Springsteen ha impartito un paio di “lezioni di rock” a un giovane fan. Nathan Testa nel suo cartello raccontava di aver saltato la scuola (e di conseguenza “essere nella merda”) per essere al concerto, e il Boss ha ben pensato di non sprecare la giornata insegnando comunque al ragazzo qualcosa di utile , sulle calzanti note di “Growin’ Up”.

