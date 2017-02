È uscito nella notte “Slide“, il nuovo singolo di Calvin Harris con Frank Ocean e il gruppo hip-hop Migos. La collaborazione tra questi grandi nomi del panorama musicale era nell’aria, il producer britannico infatti in questi giorni aveva pubblicato su Snapchat delle piccole anteprime mentre su Twitter aveva detto di aver lavorato con i più grandi artisti della nostra generazione.

Il brano, primo inedito del 2017 per il deejay Calvin Harris, ha tutte le carte in regola per diventare un pezzo da alta rotazione radiofonica, grazie a quel sapore tropicale che ci accompagnerà verso l’estate.

Di recente Calvin Harris, sempre sui profili social, ha annunciato che la sua musica quest’anno sarà più gioiosa: “Perché è proprio la gioia che inizia a scarseggiare in questo mondo. E anche nella mia vita, quindi ho deciso di crearla”.

Di seguito, ascolta il nuovo brano “Slide”.

