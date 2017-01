Carla Dal Forno tour 2017, quattro concerti a gennaio

Dopo la pubblicazione del suo album di debutto “You Know What It’s Like” a ottobre scorso per l’etichetta inglese Blackest Ever Black, per Carla Dal Forno arriva il tour 2017 in Italia: quattro concerti in grandi città italiane, in club che hanno fatto dell’indie la propria cifra stilistica, per presentare un disco dark e interessante.

La polistrumentista australiana dal nome nazionalpopolare sarà quindi sui palchi di Roma, Milano, Udine e Bologna per quattro date a fine gennaio, e l’occasione è decisamente buona per ascoltare dal vivo le sue evoluzioni sperimentali.

“You Know What Is Like” di Carla Dal Forno è un album di atmosfere, di spunti, di elettronica tanto gentile quanto incisiva, con spazi che si allargano tra il dub, la psichedelia e le melodie pop. Un esperimento che live potrà finalmente trovare le sue conferme, o i suoi limiti, ma che merita un’occasione.

E l’occasione sono i quattro concerti del tour 2017: queste le date con i riferimenti ai prezzi dei biglietti e le location. Per tutte le informazioni www.jalamediaactivities.com

Carla Dal Forno tour 2017

Mercoledì 25 gennaio 2017 – Bologna

UNPLUGGED MONTI @ BLACK MARKET

Biglietti disponibili sul sito Unplugged In Monti qualche giorno prima del concerto

Giovedì 26 gennaio 2017 – Milano

STANDARDS

Prezzo biglietti: 5 € (disponibile in cassa la sera del concerto)

Venerdì 27 gennaio 2017 – Udine

DISSONANZE @ VISIONARIO

Ingresso gratuito

Sabato 28 gennaio 2017 – Bologna

COVO CLUB

Prezzo biglietti: 12 €

