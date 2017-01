Catarrhal Noise tour 2017, annunciata l’unica data invernale

Nel tardo pomeriggio di ieri i Catarrhal Noise hanno annunciato a sorpresa su Facebook la data del loro unico concerto invernale. La band di Noale, infatti, si esibirà il 10 febbraio al New Age club di Roncade (Tv).

Dopo la reunion dello scorso anno alla discoteca Odissea di Spresiano del 24 aprile, l’attesa di rivedere i Catarrhal Noise in azione dal vivo era tanta ed è anche per questo motivo che i numerosi fan del gruppo hanno accolto con grande entusiasmo la notizia.

In molti, inoltre, aspettano da tempo il nuovo disco della band. I rumor riguardo a una eventuale release sono parecchi e, da qui alla data del concerto, non può essere sottovalutata l’ipotesi di una possibile pubblicazione. Staremo a vedere.

