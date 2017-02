Chi è Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo 2017

Francesco Gabbani ha vinto la 67esima edizione del Festival di Sanremo, questo ormai lo sappiamo tutti. E c’è di più. È il primo artista ad aver vinto il Festival di Sanremo nella categoria Campioni l’anno successivo alla vittoria nella categoria Nuove Proposte. Ti vedo che sorridi perché non sai chi sia, ma anche Al Bano è messo come te quindi stai tranquillo o fatti due domande.

Gabbani è un cantautore italiano di 34 anni, soprannominato da molti come il Rocco della riviera o “l’effetto 25”, e come la maggior parte dei 22 big non era fra i cantanti più famosi in gara. Lo scorso anno ha vinto l’edizione “nuove proposte” del Festival con il brano “Amen” che ha avuto un discreto successo nelle radio. Prima di approdare a Sanremo e ricevere le grazie di Carlo Conti, Gabbani ha suonato perlopiù in una band poco nota (Trikobalto) e lavorato come fonico. Presto uscirà il suo terzo disco solista, che conterrà “Occidentali’s Karma”, brano con cui ha vinto il Festival.

Ecco, la canzone. “Occidentali’s Karma” è un brano che porta il buonumore, nonostante un testo ancora ad oggi incomprensibile ma efficace a sbaragliare la concorrenza dei tanti Amici di Maria De Filippi in gara. I minuti di Gabbani sono stati gli unici divertenti in un Festival abbastanza cupo e caratterizzato da comici che non sanno più far ridere.

Adesso per Francesco Gabbani viene il bello. Parteciperà all’Eurovision con il brano “Occidentali’s Karma” insieme alla scimmia e al contagioso balletto. Per una volta non ci presenteremo a questa manifestazione con una canzone da sala d’attesa del dentista, ma con un pezzo divertente e che ha tutte le carte in regola per fare un ottima figura anche fuori dall’Italia.

Foto a cura di Giuseppe Craca.

Comments

comments