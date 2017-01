Coachella 2017, annunciata la lineup con Beyoncé e Radiohead

Con un comunicato diffuso tramite la pagina Facebook, gli organizzatori del Coachella hanno annunciato la lineup dell’edizione 2017. Il festival, uno dei più prestigiosi al mondo e ormai diventato il punto di ritrovo per lo star system di tutto il mondo, si terrà presso l’Empire Polo Club di Indio (California) nell’arco di due weekend, dal 14 al 16 e dal 21 al 23 aprile.

I tre headliner di quest’anno saranno Radiohead, Beyoncé e Kendrick Lamar, che saranno gli artisti di punta rispettivamente del venerdì, sabato e domenica. Per tutti e tre gli artisti, la presenza al Coachella non è una novità: la rock band inglese torna per la terza volta come headliner (le altre apparizioni si tennero nel 2004 e nel 2012), mentre Beyoncé e il rapper di Compton fecero due apparizioni a sorpresa nel 2014 e nel 2012.

Oltre ai tre headliner principali, sono stati annunciati anche tutti gli altri artisti in cartellone per l’edizione di quest’anno. Tra tutti spiccano i nomi di The XX, Father John Misty, l’ex Swedish House Mafia Steve Angello, Crystal Castles (venerdì), Bon Iver, Martin Garrix, Two Door Cinema Club, Bastille, Local Natives, Moderat (sabato), New Order, Justice, Lorde e il compositore cinematografico Hans Zimmer (domenica); l’ultimo farà tappa al festival californiano prima del suo tour europeo, in programma dal 16 maggio al 27 giugno.

Gli abbonamenti per i due weekend saranno in vendita da oggi, mercoledì 4 gennaio, alle ore 20 italiane. Numerose le modalità di acquisto dei biglietti previste:

– Abbonamento per il weekend: 399$

– Abbonamento per il weekend con shuttle bus: 474$

– Posto auto: 113$

– Posto camping: 113$

– VIP Pass: 899$

Inoltre sono offerti alcuni pacchetti con alloggio in tende costruite ad hoc per l’evento o in hotel, inclusivi di biglietto di ingresso, il cui prezzo parte da 2400$ per una tenda da due persone.

L’unica piattaforma riconosciuta per l’acquisto dei biglietti è il sito ufficiale del festival www.coachella.com; è presente una pagina dedicata a spiegare le varie modalità di acquisto biglietti previste.

