Coez, nuovo album in arrivo entro la fine dell’anno

Oggi Coez ha annunciato, tramite un video pubblicato sul canale YouTube “Banana Burger”, di avere il master del nuovo album pronto. Non siamo ancora a conoscenza del titolo e della data di uscita precisa, ma sappiamo che il rap tornerà protagonista e che la direzione artistica del disco è stata affidata a Niccolò Contessa de I Cani e al produttore Sine.

“Devo dire una cosa importante, sono un po’ emozionato a dir la verità. Sono appena uscito dallo studio con il master del disco pronto. I fan devono aspettare un attimo ancora. In questo disco ci sarà molto rap, è un sunto di tutto quanto il mio percorso, ma la vera novità è che c’è di nuovo del rap nei miei dischi. Un sacco di roba di questo album ce l’avevo nel cassetto. (…) La spinta per fare il disco me l’hanno data due e tre pezzi che ho messo giù con Contessa”.

Di seguito la puntata di “Banana Burger” in cui Coez annuncia di avere il disco pronto.

