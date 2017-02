Collisioni festival 2017, il programma degli eventi

Giovedì 27 luglio 2017 – The Offspring Prezzo biglietti: Posto unico € 27 + diritti di prevendita.

Dopo l’arrivo dei primi annunci, diamo uno sguardo a quello che sarà il programma dell’ edizione 2017 di Collisioni , il festival di letteratura e musica che si svolgerà, come di consueto, a Barolo . Super ospite della nona edizione Robbie Williams , la star inglese salirà sul palco di Collisioni a Barolo (CN) lunedì 17 luglio, il giorno seguente al concerto dei Placebo . La giornata di giovedì 27 luglio, invece, sarà dedicata al punk rock e gli headliner saranno i The Offspring , storica band californiana capace di portare il punk rock al grande pubblico. Nei prossimi giorni verranno resi noti i nomi degli altri artisti che completeranno il cartellone.

