Coro dell’Armata Rossa decimato nella strage di Natale sul Mar Nero

Tra le vittime dell’incidente aereo avvenuto sul Mar Nero questa mattina c’era una vittima eccellente: a bordo dell’aereo Tupolev TU45 c’erano infatti 60 componenti del celebre Coro Dell’Armata Rossa, nel volo che era diretto alla base russa di Latakia in Siria insieme ad alcuni militari dell’Esercito.

Nessun superstite tra i passeggeri che stamani si sono inabissati nel Mar Nero, in un incidente per il quale al momento non sono ancora state rese note le cause, anche se l’ipotesi di attentato non è stata al momento escluso. Subisce un duro contraccolpo una vera e propria istituzione della musica dell’Europa Orientale, nata nel 1928 con la missione di allietare le giornate delle truppe. Composto da sole voci maschili, negli anni si è aggiunta un’orchestra e un corpo di ballo, con un repertorio che pesca dagli inni dell’ideologia comunista al folcrore russo, passando per hit pop internazionali come “Get Lucky” dei Daft Punk, e proposto anche nel resto del Mondo con lunghe e importanti tournée internazionali.