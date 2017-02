Damien Rice tour 2017, un concerto in Italia a maggio

Damien Rice sarà in tour in Italia a maggio 2017, e terrà un concerto al Teatro Acacia di Napoli. La data sarà unplugged, e si terrà per beneficenza: il cantante collaborerà infatti al progetto “Breath” dello street artist spagnolo Escif, che si pone come obiettivo quello di dare nuova vita al monte Olivella, riportando equilibrio ambientale piantando 5.000 nuovi alberi.

Non tra i più rapidi a sfornare album, i tre dischi di Damien Rice (“O”, “9” e “My Favourite Faded Fantasy”) sono usciti rispettivamente nel 2002, 2006 e 2014; già all’uscita dell’ultimo infatti ci chiedevamo che fine avesse fatto. Per fortuna i concerti dal vivo non mancano: per citarne uno, la scorsa estate Rice ha suonato al Pistoia Blues Festival.

Damien Rice tour 2017 Venerdì 19 maggio 2017 – Napoli

Teatro Acacia

Prezzi biglietti:

Platea Gold numerata: € 45,00 + diritti di prevendita

Platea numerata: € 35,00 + diritti di prevendita

Galleria: € 25,00 + diritti di prevendita I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 15 febbraio‬ su TicketOne.

