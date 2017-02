Dark Polo Gang tour 2017, un concerto a Milano il 18 febbraio

La Dark Polo Gang sabato 18 febbraio farà tappa ai Magazzini Generali di Milano dove presenterà dal vivo l’album d’esordio “Full Metal Dark”, già disponibile in free download.

Il collettivo romano formato da DarkSide, Pyrex, Tony e Wayne è diventato un vero e proprio fenomeno virale della rete e fa parte della nuova ondata rap italiana degli ultimi anni.

Per lo speciale evento ai Magazzini il gruppo, durante la sua performance live, proporrà dal vivo alcuni dei migliori successi che a partire dalla rete li hanno fatti conoscere al grande pubblico. Da “Riviste”, a “Pesi sul collo” e “Aldilà” sino alla più recente “Spezza cuori”, non mancherà inoltre l’occasione di riascoltare “Sportwear”, brano il cui video ha già superato le oltre 4 milioni e mezzo di views su Youtube.

Lo show è realizzato in collaborazione con “Boom – il party liceale”. I biglietti per assistere all’evento sono già disponibili in prevendita su mailticket o acquistabili direttamente in loco.

Dark Polo Gang Tour 2017

18 febbraio – Milano, Magazzini Generali

L’ingresso in prevendita è di 15 € con 2 consumazioni comprese

Tavoli pista: 20 € a persona

Tavoli privè: 25 € a persona

Apertura porte ore 19:00

