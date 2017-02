I The Darkness saranno di nuovo nel nostro Paese la prossima estate ad un anno di distanza dall’ultimo concerto italiano. La band di Justin Hawkins farà parte del cartellone di Rugby Sound 2017 e si esibirà nella serata del 6 luglio. Il gruppo, in tour per promuovere l’album “Last of Our Kind”, è attualmente impegnato nelle registrazioni di un documentario che racconterà la storia della band.

Il Rugby Sound Festival, una delle rassegne più affermate nel milanese, sarà oggetto di un’importante novità per l’edizione 2017. Verrà infatti abbandonata la storica location di Parabiago (campo sportivo) per passare all’area esterna dell’Isola del Castello di Legnano (MI). La notizia è stata diffusa dagli organizzatori nei giorni scorsi. Il trasloco a Legnano è frutto di un accordo stipulato tra il Rugby Parabiago e l’Amministrazione Comunale. Come riportato dal magazine VareseNews, la convenzione prevede che il festival si terrà dal 30 giugno al 9 luglio.

Il resto del calendario è in fase di definizione e verrà confermato nel corso delle prossime settimane. Nella scorsa edizione il Rugby Sound ha presentato nomi del calibro di Salmo, Gogol Bordello, Alborosie e Davide Van De Sfroos.

The Darkness Tour 2017, la data italiana

6 luglio 2017 – Legnano (MI), Rugby Sound 2017

Prevendite: 15 euro più diritti

