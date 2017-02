Dave Ruda, nuovo singolo con Don Backy a marzo

Tornato dopo l’esperienza a “The Voice” con i singoli “L’amore esplode” e “Simili e diversi”, Dave riproporrà il brano in un inedito duetto con Don Backy , voce originale ed autore dell’indimenticabile ballata. Già interpretato da numerosi artisti (Johnny Dorelli, Gianna Nannini, i Negramaro, Francesco Renga e Gigi D’Alessio, in questi giorni, a Sanremo 2017), il pezzo, nella rivisitazione targata Ruda-Don Backy, accosterà sonorità rock ed elettroniche alla melodia del grande classico.

Uscirà a marzo il nuovo singolo di Dave Ruda , “L’Immensità” ft. Don Backy. Il brano farà da apripista all’uscita, prevista per questa primavera, del disco d’esordio del cantante algherese.

