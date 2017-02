David Guetta tour 2017, un concerto a Piazzola sul Brenta a luglio

A luglio 2017 David Guetta sarà in tour in Italia, per un unico concerto: la data sarà a Piazzola sul Brenta (Padova), al Postepay Sound Festival. Il dj e producer porterà ancora una volta in tournée il suo show, composto ovviamente non soltanto dal lato musicale ma anche da visual e giochi di luce spettacolari.

Lo scorso anno per Guetta è stato segnato da diverse collaborazioni importanti: il brano di più recente produzione, “Would I Lie To You” è frutto del lavoro con Cedric Gervails e col cantante Chris Willis, e in Italia è stato certificato disco d’oro.

L’ultimo album in studio risale al 2014: “Listen“, “Non una collezione di pezzi con i drop telefonati, ma una raccolta di hit che, per buona parte dei DJ del mondo, potrebbe essere il best of di un’intera carriera. Con questo lavoro Guetta dimostra anche il suo vasto background musicale, essendo capace di mettersi a pieno servizio dell’artista che presta la voce al pezzo.”

“Italia, indovina chi è tornato?”: così David Guetta si è annunciato su Facebook.

David Guetta tour 2017

28 luglio 2017 – Piazzola sul Brenta (PD)

Postepay Sound Festival, Anfiteatro Camerini

