Dead Man’s Blues Fuckers, release party sabato 25 febbraio 2017

L’appuntamento col release party dell’omonimo disco d’esordio dei Dead Man’s Blues Fuckers è per sabato 25 febbraio 2017. Il duo stoner, desert, psych blues, composto da Diego “DeadMan” Potron (chitarra e voce) e Christian “Amen” Amendolara (batteria), sarà dalle 13.00 alla Haus di Vimercate per il consueto Meet&Drink e l’ascolto del disco. Per ogni copia acquistata, in omaggio un’illustrazione creata ad hoc da Gianfranco Enrietto, autore della copertina dell’album, che seguirà l’evento disegnando live.

In serata il carrozzone si sposterà al Cox 18, dove dalle 23.00 riproporrà i pezzi dell’album per la prima volta dal vivo. Prima di loro sul palco dello storico centro sociale di Via Conchetta saliranno i Maud. Il trio chitarra, basso e batteria proveniente da Monaco e attivo dal 2009, scalderà l’atmosfera con la sua miscela altamente infiammabile di sonorità rock e noise anni ’90.

Ingresso live Cox 18: 5 €.

