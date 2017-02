Diana Krall tour 2017, due concerti in Italia a ottobre

A ottobre 2017 Diana Krall sarà in tour in Italia: i concerti saranno due, al Teatro degli Arcimboldi di Milano e all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il World Tour 2017-2018, di cui sono stati annunciati in questi giorni i primi appuntamenti, supporterà il nuovo album della musicista, “Turn Up The Quiet”, in prossima uscita (5 maggio) per Verve Records.

Cosa aspettarsi? Il nuovo album di Diana Krall sarà un ritorno al jazz e alla grande canzone americana. La produzione ha visto anche un ritorno alla collaborazione con Tommy LiPuma. La tournée prenderà il via dal Nord America a inizio giugno, e da settembre sbarcherà in Europa.

Diana Krall tour 2017

12 ottobre 2017 – Milano

Teatro degli Arcimboldi

Prezzi biglietti:

Platea bassa € 86,25

Platea alta € 69,00

Prima galleria € 49,45

Seconda galleria € 46,00

13 ottobre 2017 – Roma

Auditorium Parco della Musica

Prezzi biglietti:

Platea I Settore € 75,00

Platea II Settore € 65,00

Prima Galleria I Settore € 55,00

Prima Galleria I Settore con Balaustra Visibilità Ridotta € 55,00

Prima Galleria II Settore € 45,00

Prima Galleria II Settore con Balaustra Visibilità Ridotta € 45,00

Seconda Galleria € 40,00

Seconda Galleria con Balaustra Visibilità Ridotta € 40,00

I biglietti sono acquistabili su TicketOne. Dalle ore 11 di sabato 11 febbraio la prevendita dei biglietti sarà avviata anche presso i punti vendita.

