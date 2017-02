I Dillinger Escape Plan hanno cancellato le rimanenti date del tour europeo. La notizia è stata ufficializzata dalla band con un post pubblicato nella serata di ieri sulla loro pagina Facebook.

La band statunitense è stata protagonista di un grave incidente stradale nella mattinata di domenica 12 febbraio, mentre il gruppo si stava trasferendo da Varsavia a Cracovia. Nella seconda città il gruppo avrebbe avuto un concerto nella serata di domenica. Il loro tour bus è stato travolto da un camion che ha distrutto il piccolo rimorchio, che trasportava la strumentazione, e la parte posteriore del bus. Le tredici persone a bordo, tra le quali vi era anche una donna incinta, sono tuttora ricoverate in ospedale.

Di seguito un estratto del comunicato della band:

Senza scendere nei dettagli, nessuno è ancora fuori dall’ospedale e qualcuno sta più male di altri. Ricordate quanto la vita sia importante. Siamo fortunati ad essere ancora vivi. Vi ringraziamo tutti per la vostra vicinanza. E’ per noi un onore suonare questi concerti, ma siamo costretti a cancellare tutta la parte rimanente del tour. Faremo in modo di riprogrammarli per quanto possibile, e vi aggiorneremo appena avremo maggiori dettagli.