I Dillinger Escape Plan sono stati protagonisti di un incidente stradale nella mattinata di oggi. La band statunitense, attualmente impegnata in un tour mondiale di addio dopo la pubblicazione di “Dissociation”, era sul tragitto verso Cracovia, città che questa sera avrebbe ospitato un loro concerto.

La notizia è stata diffusa nelle ultime ore da alcuni media statunitensi come Blabbermouth e Alternative Press, che non hanno riportato molti dettagli a riguardo. A dare maggiori notizie sull’incidente avvenuto questa mattina è il quotidiano polacco Naszemiasto, nel quale viene riportato che il tour bus è stato vittima di un tamponamento che ha colpito prima il rimorchio (dove era caricato il merchandise del gruppo) e poi la parte posteriore del mezzo. Le tredici persone all’interno del tour bus, tra cui una donna incinta, sono state trasportate negli ospedali di Czestochowa e Radomsko per degli accertamenti, ma non avrebbero subito importanti ferite.

Il ferito più grave è l’autista del camion che ha tamponato il tour bus, che ha riportato gravi lesioni; l’autista del tour bus invece avrebbe riportato una contusione alla clavicola.

La pagina Facebook della band ad ora non riporta ulteriori dettagli su quanto questo incidente influenzerà il resto del tour. La data in programma a Cracovia questa sera è stata annullata.

I Dillinger Escape Plan sono attesi in Italia per due concerti, il 22 febbraio a Torino e il 23 a Bologna.

Comments

comments