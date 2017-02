I Dillinger Escape Plan hanno annunciato due nuove date a Roma e Bologna, rispettivamente il 29 giugno e l’1 luglio. La band è stata costretta a cancellare buona parte del tour europeo di questo inverno a seguito di un incidente che ha visto la band protagonista in Polonia. Il tour bus del gruppo, che stava viaggiando verso Cracovia, è stato tamponato da un camion nei pressi di Częstochowa, riportando danni alla strumentazione (completamente distrutta) e al retro del mezzo.

La location del concerto emiliano resta sempre quella di Zona Roveri, club nel quale la band si sarebbe dovuta esibire nella serata di ieri, mentre a Roma si esibiranno a Villa Ada. Il concerto di Bologna, che si aggiunge alla data già confermata del 30 giugno a Cagliari e al concerto del 29, è stato confermato nella serata di ieri insieme a tutte le altre serate che erano in attesa di essere riprogrammate. Con la notizia di ieri, che porta a ben 26 i concerti in programma in Europa durante l’estate, si delinea sempre più il tour europeo dei Dillinger Escape Plan della prossima estate, che potrebbe comunque espandersi con ulteriori show nelle ultime due decadi di luglio. Al momento, l’ultima data europea all’interno del tour di addio sarà il 16 agosto a Lipsia.

Di seguito i dettagli dei concerti italiani.

Dillinger Escape Plan, le date italiane estive

29 giugno – Roma, Villa Ada

30 giugno – Cagliari, Cueva Rock

1 luglio – Zona Roveri

