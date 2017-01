Ed Sheeran inaugura il 2017 con un annuncio: uscirà un nuovo album?

Un modo migliore per iniziare il 2017 non poteva esserci. Oggi Ed Sheeran, dopo aver fatto ritorno sui social network qualche settimana fa, ha annunciato che venerdì 6 gennaio verrà rilasciata nuova musica. Un primo indizio per la prossima release del quinto album dell’artista?

Non si sa molto altro in realtà, ma l’ipotesi più plausibile è che si tratti di un primo singolo di lancio. I più maliziosi, invece, dietro questo annuncio vedono la possibilità del rilascio immediato di un album, forti del fatto che il venerdì è il giorno in cui vengono pubblicati i dischi. Ma questo lo scopriremo tra cinque giorni.

Quello che sappiamo con certezza è che in un breve video pubblicato su Twitter il giovane cantautore britannico mostra sorridente un foglio A4 in cui, per la gioia dei fan, c’è scritto: “New music coming on friday”.