Ed Sheeran tour 2017, i prezzi dei biglietti per il concerto di Torino

La vendita dei biglietti per il concerto di Ed Sheeran al Pala Alpitour di Torino, a marzo, apre oggi: ecco i prezzi. Il concerto sarà anticipato dall’uscita del nuovo album: “Divide” (“÷”) sarà pubblicato il 3 marzo 2017, e abbiamo già avuto qualche anticipazione: la copertina e la tracklist, e soprattutto i due singoli “Shape Of You” e “Castle On The Hill”, coi relativi videoclip.

Ed Sheeran tour 2017 – Prezzi biglietti

Venerdì 17 marzo 2017 – Torino

Pala Alpitour

Prezzi biglietti:

Primo anello numerato € 55,00 + prevendita € 8,25

Parterre in piedi € 50,00 + prevendita € 7,50

Secondo anello numerato € 45,00 + prevendita € 6,75

Secondo anello numerato frontale € 40,00 + prevendita € 6,00

Primo anello numerato laterale visione limitata € 55,00 + prevendita € 8,25

Secondo anello numerato laterale visione limitata € 45,00 + prevendita € 6,75

La vendita si apre alle ore 11 su TicketOne, e dalle ore 15 nei punti vendita.

Comments

comments