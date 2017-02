Eddie Vedder tour 2017, tre possibili concerti in Italia?

È sempre bene specificarlo più volte: al momento, non c’è nessuna conferma ufficiale di questi concerti. Eppure bastano pochi rumors a farci sognare che il tour 2017 di Eddie Vedder passi in Italia per due o tre date. La notizia è arrivata questa mattina da Rockol, che ha a sua volta tra le proprie fonti i sempre affidabili PearlJamOnLine.it: il leader dei Pearl Jam potrebbe tornare in concerto in Italia come solista il prossimo giugno.

Per il 2016, i fan dei PJ si aspettavano alcune date che purtroppo sono state cancellate a un passo dall’essere ufficializzate. Le location interessate questa volta dovrebbero essere Firenze, al Firenze Rocks, Taormina (la più in dubbio, perché mancherebbero ancora alcuni accordi con la regione per sfruttare il Teatro Antico) e Milano, al Teatro degli Arcimboldi (o forse al Milano Summer Festival).

Qualche conferma arriverà nei prossimi giorni, quando il Firenze Rocks rivelerà con un nuovo annuncio un grosso nome che si esibirà il 24 giugno (in probabile compagnia dei Cranberries), e in serata, con l’arrivo di una attesa newsletter dei Pearl Jam.

Restiamo in speranzosa attesa di un annuncio ufficiale, e nel frattempo ci riascoltiamo “Guaranteed”, che non delude mai.

