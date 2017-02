Eddie Vedder tour 2017, i prezzi dei biglietti del concerto a Firenze

Eddie Vedder torna in Italia come solista a giugno 2017: ecco quali sono i prezzi dei biglietti del tour 2017, che farà tappa al Firenze Rocks. Insieme al leader dei Pearl Jam, sul palco lo stesso giorno ci saranno anche The Cranberries e Glen Hansard.

Gli altri giorni del festival, il 23 e il 25, non saranno da meno: sul palco ci saranno Aerosmith, System Of A Down e Prophets Of Rage. Qui maggiori informazioni sui prezzi degli altri concerti.

Eddie Vedder tour 2017

24 giugno 2017 – Firenze

Firenze Rocks – Visarno Arena

Parco Delle Cascine

Prezzi dei biglietti (comprensivi del diritto di prevendita):

Inner Circle: 80,50 €

Posto Unico: 69,00 €

(Massimo di biglietti acquistabili per utente: 4)

La prevendita dei biglietti è già attiva sulla app Firenze Rocks; la vendita generale aprirà a partire dalle 11:00 di venerdì 24 febbraio.

