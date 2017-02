Elisa tour 2017, tre concerti all’Arena di Verona a settembre

Per i vent’anni di carriera Elisa festeggerà con un tour in grande stile: tre concerti all’Arena di Verona, a settembre 2017. Le date saranno uniche nel vero senso della parola: ogni concerto sarà diverso dagli altri. La prima serata si intitolerà “Pop-Rock“, e vedremo l’Elisa più energica, insieme alla sua band e al soul delle voci delle sue coriste, con brani come “Labyrinth”, “Anima Vola”, “Cure Me” e “Together”; la seconda notte sarà “Acustica“, e ci si immergerà nella atmosfere di “Lotus” e “Ivy” (che contengono i celeberrimi brani “Hallelujah” e “A Prayer”): per l’occasione sul palco i musicisti suoneranno un mix di strumenti acustici, etnici e street.

Il terzo ed ultimo show si intitolerà “Orchestra“, con oltre quaranta elementi di estrazione internazionale ad accompagnare la cantante sulle note di brani classici della canzone italiana ed internazionale, da “Caruso”a “Fly me to the moon” senza dimenticarsi di “Eppure Sentire (un senso di te)” e “Almeno tu nell’universo”.

Inoltre, dopo il successo di Ligabue e Marco Mengoni, Elisa sarà anche protagonista di FoxLive, il fresco appuntamento con la musica live in televisione: il docufilm che verrà realizzato andrà in onda sui canali Fox la prossima primavera, ed è stato sceneggiato dalla stessa artista.

Per i fan di Elisa sono stati programmate speciali convenzioni per alberghi e trasporti: le agevolazioni per gli hotel saranno disponibili a partire dal 20 febbraio presso la Cooperativa Albergatori Veronesi, mentre per gli spostamenti Trenitalia ha previsto un’offerta dedicata sulle Frecce: si potrà infatti viaggiare in Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca con il 30% di sconto sul prezzo base del biglietto.

Anche Eventi In Bus organizzerà servizi di andata e ritorno da tutta Italia: le prenotazioni apriranno dalle ore 15 de 3 febbraio.

Elisa tour 2017

12, 13, 15 settembre 2017 – Verona

Arena

Prezzi biglietti:

Gradinata non numerata (abbonamento per tre giorni): € 80,00

I biglietti saranno in prevendita da domani, 3 febbraio, dalle ore 15.00 su TicketOne.

