Enrique Iglesias tour 2017, due concerti in Italia a maggio

Enrique Iglesias è pronto a fare ritorno in Italia. Il re del pop latino, infatti, sarà in tour nel nostro paese a maggio 2017 e si esibirà all’Unipol Arena di Bologna il 19 e al Mediolanum Forum di Milano il 20. Quest’anno, inoltre, uscirà il suo nuovo album in studio e i concerti italiani saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani inediti.

Protagonista dell’estate 2016 con il brano “Duele el corazon“, Iglesias ha ottenuto cinque dischi di platino in Italia, oltre a 252 milioni di streaming su Spotify e 489 milioni di visualizzazioni su Vevo e Youtube.

I biglietti per entrambi gli show sono già disponibili presso tutti i circuiti di prevendita autorizzati.

Enrique Iglesias tour 2017

19 maggio – Bologna

Unipol Arena

20 maggio – Milano

Mediolanum Forum

