Entics, si intitola Siamo noi stessi il nuovo singolo

Venerdì 17 febbraio è uscito il nuovo singolo di Entics “Siamo noi stessi” prodotto da dj Nais. Si tratta del terzo brano estratto dopo “Revolucion” e “Facciamo le 9”. Prosegue quindi il cammino di avvicinamento alla pubblicazione del nuovo album dell’artista, anche se al momento non è stata definita una data precisa.

In “Siamo noi stessi” troviamo un Entics musicalmente inedito che strizza l’occhio alle nuove tendenze musicali rap/trap italiane.

Su Facebook, Entics ha commentato in questo modo l’uscita del nuovo singolo.

“Ho fatto tanti errori nella mia vita e adesso mi sono stufato di sbagliare inseguendo i sogni degli altri. Adesso voglio solo essere me stesso, fare ciò che mi piace senza compromessi e parlare chiaro e senza censure, come succedeva tanto tempo fa quando facevamo musica per far sorridere o commuovere gli amici senza preoccuparci di cosa avrebbero pensato tutti gli altri, senza la pressione di dover dare ai media ciò che cercano compromettendo la nostra arte”.

Di seguito il video del brano.

