Festival di Sanremo 2017, il pagellone della prima serata

Il Festival di Sanremo è ufficialmente cominciato: la prima serata di Sanremo 2017 è cominciata con un blobbone sulle canzoni che non hanno mai vinto il Festivàl, e con Tiziano Ferro che inquadrato in bianco e nero ricanta, come promesso, “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco in occasione dei 50 anni dalla morte.

I CAMPIONI IN GARA

Giusy Ferreri -“Fa talmente male” : Voto 5

Un discreto ritmo e un buon arrangiamento non salvano l’apertura di Giusy Ferreri, che inaugura la gara. Il pezzo non è male, ha un testo decente. Ma non è più di una sufficienza scarsa.

Fabrizio Moro – “Portami via”: Voto 3

Una re-entry post Amici, Fabrizio Moro porta una ballad in stile “vorrei essere Marco Mengoni ma non ho le corde vocali”. Grazie Fabrizio, dopo trenta secondi viene voglia di suicidarsi.

Elodie – “Tutta colpa mia”: Voto 3

La fanciulla dai capelli rosati sbarca all’Ariston presentata da Raoul Bova e con le sopracciglia esplose. La canzone è un outtake di Emma Marrone, che la firma, e si sente. Per caso ha detto “amore”?

Lodovica Comello – “Il cielo non mi basta”: Voto 2

Lodovica debutta a Sanremo con un pezzo su base Coldplay, un cantato irritante e un testo finto criptico. Bocciata in pieno, rendeva molto di più come presentatrice di Singing in the car.

Fiorella Mannoia – “Che sia benedetta”: Voto 6

Rispetto alle altre canzoni in gara è “sanremese” con un certo stile. Peccato per il canto di Fiorella, meno impeccabile del solito.

Alessio Bernabei – Nel bel mezzo di un applauso: INVOTABILE

Stonato, incerto, con un brano che ricalca quello portato lo scorso anno, e se possibile ancora più brutto. Alessio, fai la cortesia, entra nel dimenticatoio, te lo diciamo per la tua dignità.

Albano – Di rose e di spine: Voto NC

Albano non ce la fa più con la voce, anche se ci prova fino in fondo. Roco, più misurato e sofferente. Siamo tutti convinti che questa canzone sia per Romina.

Samuel – Vedrai: Voto 6 Voto 6 sulla fiducia

Un pezzo dei Subsonica senza Subsonica. Ritornello pericolosamente identico alle canzoni precedenti. Samuel è un fedele alla linea.

Ron – “L’ottava meraviglia”: Voto 5

Ron sa fare il suo compito, sia sul palco sia nella scrittura: non si smentisce, porta il ‘suo’ pezzo sanremese, un po’ scialbo, ricorda vagamente Renato Zero.

Clementino – “Ragazzi fuori”: Voto 4

Clementino è LA delusione del Festival, almeno per me. Speravo davvero in qualcosa di più ficcante rispetto a questo pezzo sciapo e monocorde, dove nemmeno il flow del rapper trova il suo sfogo. Io voglio bene a Clementino. Lo preferisco su altri pezzi.

Ermal Meta – “Vietato morire”: Voto 4

Una strofa discreta rovinata dall’alzatona nel ritornello. Sembra “Pensa” di Fabrizio Moro ripulita e corretta, ed è tutto dire. Da Ermal ci aspettavamo di più, peccato.

GLI OSPITI

Tiziano Ferro (con Carmen Consoli): 9

Un compito difficile ma che vince in partenza: a Tiziano fanno aprire la prima serata con un omaggio a Luigi Tenco. La ricanta in stile Massimo Ranieri, ma più misurato di certe urla e con molta emozione. “Bisogna avere la faccia tosta per rifarlo, e con amore” aggiunge più tardi. Risale sul palco per “Potremmo ritornare”, eseguita in scioltezza, e con “Il conforto” eseguita assieme a Carmen Consoli. Ha vinto lui.

Raoul Bova: 4

Apparizione inutile e con un vestito così tagliato male da sembrare nano Bagonghi. Ricompare per presentare altri due Big. Un punto in più solo per la sua immutata figaggine, e siamo stati larghi.

Le forze dell’ordine: 7

Sarà populista, sarà nazionalpopolare, ma l’intervento delle forze dell’ordine che raccontano gli interventi nelle zone del terremoto è dovuto, doveroso e perfettamente sanremese. Plus per la presenza del cane salvatore.

Maurizio Crozza: 4

Il comico genovese ripropone Renzi e le solite battute, tra cui una sullo stipendio di Salvini e una sulla fissità della Raggi. L’originalità.

Paola Cortellesi e Antonio Albanese: 7

Due ex Mai dire Gol (in tempi diversi) portano sul palco un medley di canzoni sanremesi per promuovere il loro film. Sorte vuole che siano meglio di molti altri saliti sul palco (ciao Bernabei), soprattutto a cantare. Albanese ricorda “Replay” di Samuele Bersani, la Cortellesi ricanta “Ancora” di Eduardo De Crescenzo con una maestria incredibile.

I ragazzi contro il bullismo: 7

Lodevole l’iniziativa organizzata dai ragazzi di un liceo di Lecce contro il bullismo, intitolata “Ma basta”: Giorgio e Francesca salgono sul palco con le felpe rosse da donare a Carlo e Maria.

Ricky Martin: 9

Lo status di superstar lo tiene stretto anche se canta le stesse canzoni di vent’anni fa. Tempo di scaldare con un medley ben calibrato, fatto di gridi in pieno stile Julio Iglesias sotto anfe, e viene giù l’Ariston. Shippiamo una storia tra Ricky e Tiziano Ferro.

Diletta Leotta: 6

Sul palco porta una gonna strettissima in vita con spacco pericoloso, ma la bella presentatrice di Sky Sport parla della questione delle foto hackerate, invitando a denunciare episodi simili con fermezza. Poi canta “Sarà perché ti amo”.

Bob Dylan (Ubaldo Pantani): 2

L’unica battuta divertente “C’è Maria? Non è Uomini e donne over questo qui?”

Clean Bandit: 4

Gruppo internazionale premiato col doppio disco di platino e non hanno fatto una performance (con “Rockabye”, singolone usato anche durante le presentazioni del Festivàl) all’altezza della loro fama. Infatti sono svaniti nel nulla subito dopo.

Marco Cusin e Valentina Diouf: N.C.

Un cestista di 2,11 metri e una pallavolista di 2,02 (più tacchi) per uno sketch sull’altezza e un richiamo allo sport. Lei splendida con i capelli blu verdi, lui con gli occhi brillanti.

Rocco Tanica dalla sala stampa: 7

Ripete se stesso ma lo fa anche lui benissimo. A mezzanotte e quarantatré è un miracolo.

L’EPILOGO

Tra i primi 11 concorrenti presentati, i 3 che non canteranno le cover sono Clementino, Ron e Giusy Ferreri, che dovranno ricantare i loro brani. Salvi Elodie, Alessio Bernabei, Samuel, Ermal Meta, Lodovica Comello, Albano, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia che accedono alla serata di giovedì.

GLI HASHTAG

a.k.a. I temi portanti della serata

#Mariemo2017: Maria ha dimostrato che potrebbe condurre qualunque cosa con il suo dono dell’ironia. Mette nel cantuccio anche il nazionalpopolare Carlo Conti, impacciato nel non riuscire ad arginare a piacimento la signora della tv.

Tiziano Ferro su tutti quanti.

Caterina Balivo che si scaglia contro la Leotta su Twitter

