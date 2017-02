Festival di Sanremo 2017, il pagellone della seconda serata

Festival di Sanremo 2017, la seconda serata: quella dei primi quattro Giovani e dei restanti Big. Si riconferma la formula che piazza i Giovani subito dopo il TG (grazie Renzo Arbore), in rapida esecuzione. Se potessimo avere la gara con questa rapidità, Sanremo sarebbe ufficialmente l’Eurovision.

Questo è il nostro pagellone di quanto visto nella seconda serata di Sanremo. Visto che ieri non abbiamo giudicato i conduttori, stasera facciamo anche questo.

Carlo Conti: voto 5

Devo replicare ciò che scrissi l’anno scorso: “Continua a fare il bravo conduttore e il suo baudismo diventa sempre più insopportabile. Sa fare il suo lavoro: però che palle.” Giudizio confermato.

Maria De Filippi: voto 9

Entra in scena passando tra il pubblico e distribuendo portachiavi con l’effige di Carlo Conti. Indossa un collier di smeraldi e diamanti che potrebbe rialzare il Pil dell’Italia stessa, ma a sollevare le sorti del Festival ci pensa lei, la queen della televisione italiana. Potrebbe condurre tutto da sola, e in effetti lo fa.

SFIDA DELLE NUOVE PROPOSTE

Torna lo stile della sfida a quattro: Marianne Mirage, Braschi, Francesco Guasti, Leonardo Lamacchia sono i primi quattro dei Giovani ad esibirsi.

Marianne Mirage – “Le canzoni fanno male”: Voto 5 il suo pezzo potrebbe essere molto meglio, ci ha abituati ad altri guizzi.

Francesco Guasti – “Universo”: Voto 6 Onesto, perlomeno. Pulito e bravo.

Braschi – “Dove sono i coccodrilli”: Voto 3: a detta della redazione unificata, è stato penoso.

Leonardo Lamacchia – “Ciò che resta”: Voto 6: un paio di versi interessanti, standard ma con classe.

Eliminati Braschi e Marianne Mirage, in finale Leonardo Lamacchia e Francesco Guasti.

I CAMPIONI IN GARA

Bianca Atzei – “Ora esisti solo tu ” – voto: 2

Il solito pezzo fuffa scritto da Kekko Silvestre dei Modà, la solita interpretazione sguaiata di Bianca. Qualcuno le dica basta, vi prego.

Marco Masini – “Spostato di un secondo” – voto: 4

In buona sostanza il roco Marco Masini prova a cantare un pezzo discretamente moderno che sarebbe stato perfetto per Marco Mengoni, ma lo rovina con una esibizione che non è granché. Nonostante dieci Festival, sarà stato tradito dall’emozione?

Nesli & Alice Paba – “Do retta a te” – voto: 4

Alice Paba è una delle nostre adoratine di Music Attitude e meno male che c’è lei a dare spessore ad un pezzo che riesce a non far sottovalutare. In coppia con Nesli fanno un po’ i Jalisse dell’underground.

Sergio Sylvestre – “Con te” – voto: 8

Sergione agguanta di sicuro il podio con un pezzo perfetto per la sua voce, a metà tra le ballad di Adele e le aperture dei Coldplay. Finora lo apprezziamo più di tutti.

Gigi d’Alessio – “La prima stella” – voto: GIGIDALESSIO

Mentre crollano le dirette video Rai e il sito di Repubblica, scopriamo perché: c’è Gigi D’Alessio. Che canta coraggiosamente “un figlio può arrivare pure senza far l’amore”. Vero rivoluzionario.

Michele Bravi – “Il diario degli errori” – voto: 6

Con una ballatona in perfetto stile pop, Michele Bravi fa una bella performance. Emozionatissimo e molto “patatino”. Poi posta un video su Twitter dove piange commosso.

Paola Turci – “Fatti bella per te” – voto: 5

Un bel giro di basso, una strofa interessante e un ritornello che rovina la canzone. Peccato. Paola Turci è fedele alla sua immagine di rocker femminile anni Novanta e non se ne discosta. Però bello il giro di basso. Bello. Lo abbiamo già detto?

Francesco Gabbani – “Occidentali’s Karma” – voto: 4

Un chiaro esempio di autoplagio, visto che è identica alla sua “Amen”. Poi si fa causa da solo? 6 alla scimmia però.

Michele Zarrillo – “Mani nelle mani” – voto: 6

Zarrillo fa Zarrillo e noi premiamo l’onestà. È un pezzo “classicotto”, suggerisce il gruppo ascolto. Verità.

Chiara – “Nessun posto è casa mia” – voto: 4

Standard per lei e per la voce che un po’ la tradisce.

Raige & Giulia Luzi – “Togliamoci la voglia” – voto: 4

Il riff di chitarra/banjo davvero fatto bene, la ritmica è bella, ma il canto e il rap stroncherebbero qualunque velleità. Lui ha una giacca che lo farà ricordare per la bruttezza.

GLI OSPITI

Francesco Totti: voto 8

Non fa nulla eh, ma lo fa con perfetto stile. Prende in giro la sua Ilary Blasi e presenta, ingessato come solo lui sa essere. Ma è Francesco Totti.

L’impiegato comunale: voto 5

Io ho un amico impiegato comunale che si fa un mazzo così, mica come questo.

Maurizio Crozza: voto 4

Anticipa quella che potrebbe essere una verità: “il prossimo Sanremo lo presenterà Bonolis”. Nel suo intervento vuole ribadire di essere in diretta. Invoca che tutti trombino allegramente per ripopolare il paese di giovani: poi ce li cresce lui? Non fa ridere, non più.

Robbie Williams: voto 8

Canta con la sua solita “cazzimma esagerata” e si concede il lusso di baciare a stampo in bocca Maria De Filippi, scatenando chiunque. Navigatissimo.

Giorgia: 8

In un vestito improponibile che manco Barbie Anni Ottanta, Giorgia dà prova della sua classe anche se a voce fredda. Spiritosa sul finale di “Come saprei”: “Uh, fiato!”

Keanu Reeves: 5

Bello il momento in cui si lancia a suonare il basso, un po’ meno l’intervista classica in cui praticamente riassume la sua pagina Wikipedia.

Insinna Brignano Cirilli: INQUALIFICABILI

Siamo imbarazzati noi per loro, figurarsi il loro nume tutelare Gigi Proietti. Se anche la comicità romana è questa, la Capitale farebbe bene chiudere gli accessi e morire lentamente.

Biffy Clyro: INVOTABILI

Qui a Music Attitude abbiamo una predilezione per il rock sudato dei Biffy Clyro. Vederli pettinati e composti sul palco di Sanremo 2017 ci ha causato uno shock talmente potente che non sappiamo come esprimerci, soprattutto sulla camicia di Simon che sembrava uscita dal guardaroba di uno di Narcos.

L’EPILOGO

Passano il turno: Chiara, Michele Zarrillo, Marco Masini, Paola Turco, Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Michele Bravi, Sergio Sylvestre che passano alla serata delle cover.

A rischio eliminazione: Nesli & Alice Paba, Bianca Atzei, Raige & Giulia Luzi assieme a Ron, Giusy Ferreri e Clementino disputeranno un torneo a parte dove ricanteranno i loro brani e non le cover promesse.

GLI HASHTAG

#dateciibiffy (Mon The Biff! Mon The Biff!)

#gorilla (Per colpa del balletto di Francesco Gabbani)

#ertriomonnezza (Insinna, Brignano e Cirilli da dimenticare)

#musicattitude Perché siamo una famiglia bellissima, e le famiglie guardano Sanremo.

