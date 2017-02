Festival del Vittoriale, il programma dei concerti dell’edizione 2017

Giovedì 6 Luglio 2017 – The Jesus and Mary Chain Prezzi biglietti : Poltronissima 57.50 € Platea centrale 48.30 € Platea laterale 46.00 € Gradinata centrale 48.30 € Gradinata laterale 36.80 €

Dopo l’arrivo dei primi annunci, diamo un’occhiata a quello che sarà il programma dei concerti dell’edizione 2017 del Festival del Vittoriale . Il primo nome è quello dei The Jesus and Mary Chain che suoneranno il 6 luglio, al live del gruppo scozzese seguiranno i concerti di Mark Lanegan (lunedì 10), Elbow (sabato 15), mentre il 26 luglio sarà la volta di Lp . Nei prossimi giorni verranno resi noti i nomi degli altri artisti che completeranno il cartellone.

