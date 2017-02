Foals tour 2017, un concerto in Italia a luglio

A luglio 2017 i Foals torneranno in concerto in Italia per un’unica data che si terrà a Milano, al Circolo Magnolia di Segrate. È passato un annetto dall’ultimo passaggio di Yannis Phillipakis e soci, e già un anno e mezzo dall’uscita di “What Went Down“: “Un album maturo di una band ormai consapevole dei propri mezzi, che è stata in grado di mutare evolvendosi, abbracciando nuovi suoni e possibilità. Una livello di creatività nella scrittura che non era ancora mai stato raggiunto fino ad oggi, unito ad una produzione quasi perfetta. Un lavoro completo che racchiude tutto ciò che i Foals hanno saputo fare fino ad oggi, portandolo al massimo delle proprie possibilità.”

Foals tour 2017

Mercoledì 19 luglio 2017 – Milano

Circolo Magnolia, Circonvallazione Idroscalo, 41 (Segrate)

Apertura cancelli ore 20:00

Inizio concerto ore 21:00

Prezzi biglietti:

Posto unico

Online € 28,75 (inclusa prevendita)

In cassa € 30,00

I biglietti sono in vendita su TicketOne e MailTicket.

Comments

comments