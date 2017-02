Da un paio di giorni è presente sul sito dei Foo Fighters un nuovo countdown che ha alimentato nuovi rumor sull’immediato futuro della band. La home page di foofighters.com è stata organizzata in due sezioni che richiamano entrambe al mercato aeroportuale. Nella sezione “Departures” è presente la lista dei concerti che la band di Dave Grohl ha annunciato fino ad oggi, un concerto in Nordamerica e una lunga serie di date europee tra il mese di giugno e settembre.

La sezione più interessante è quella chiamata “In Flight Entertainment“, che è strutturata come la pagina di una compagnia aerea di fantasia chiamata Obelisk Airlines. L’invito presente sul sito è quello di scegliere un posto tra quelli disponibili ed entrare in una sezione che richiama ad un nuovo countdown, che fa riferimento ad un evento in programma per domani, venerdì 24 febbraio, alle ore 20.45 italiane.

Nelle ultime ore si sono diffuse numerose indiscrezioni sull’argomento al centro di questo countdown. Tra le ipotesi più probabili non è da escludere quella dell’annuncio di un nuovo album, il successore di quel “Sonic Highways” uscito nel 2014. A rendere questa possibilità tra le più accreditate, il fatto che l’ultima uscita della band, il “Santa Cecilia EP”, venne proprio annunciato nella seconda metà del 2015 con un countdown. Inoltre lo stesso Dave Grohl ha dichiarato in passato che avrebbe voluto registrare un secondo volume di “Sonic Highways” in Europa, e lo sviluppo del tour europeo in un arco di tempo così ampio può far pensare che questo suo desiderio stia diventando realtà.

Molto probabile anche l’integrazione di una nuova serie di concerti al tour mondiale sopra citato. Tra le date più probabili sembra quasi certa la presenza al Glastonbury Festival, vista la presenza del gruppo in Europa in quel periodo e l’annullamento del loro slot da headliner del 2015 per l’infortunio di Dave Grohl. Ipotesi anche sulle possibili date italiane: fantascientifica quella a Città Del Vaticano (il rumor diffuso fa riferimento al codice HTML della pagina del sito), un po’ più probabile ma altrettanto difficile quello che vedrebbe la band esibirsi a Cagliari. In questo caso, il richiamo è al codice IATA dell’aeroporto del capoluogo sardo (CAG) riportato nel finto biglietto della Obelisk Airlines.

Il famigerato biglietto:

Un post condiviso da Rachel McPherson (@rachmcp72) in data: 18 Feb 2017 alle ore 02:32 PST

Quello che è sicuro al momento è che Dave Grohl e Taylor Hawkins, proprio il 21 febbraio, sono stati avvistati e fotografati all’interno dell’aeroporto di Los Angeles, in perfetto orario rispetto a quello riportato sul biglietto fatto recapitare a casa ad alcuni fan.

Maggiori informazioni nel corso delle prossime ore.

