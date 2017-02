Eliminati in semifinale: – Giusy Ferreri – Gigi D’Alessio – Al Bano – Ron

Festival di Sanremo 2017, tutti i vincitori: Vincitore della categoria Campioni – FRANCESCO GABBANI “Occidentali’s Karma” Premio della critica “Mia Martini” Campioni – ERMAL META , “Vietato morire” Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” Radio-Tv-Web Campioni – FIORELLA MANNOIA , “Che sia benedetta” Premio come miglior testo – FIORELLA MANNOIA , “Che sia benedetta” Premio come miglior arrangiamento – AL BANO “Di rose e di spine” Premio streaming – FRANCESCO GABBANI “Occidentali’s Karma”

L’edizione del Festival di Sanremo 2017 è riuscita nell’impresa di rompere il muro del 50% di share, da anni rincorso inutilmente. La media delle cinque serate è stata sempre altissima e Carlo Conti ha vinto, di nuovo, la sua scommessa. Azzeccata la normalizzazione della kermesse, azzeccata (questo era scontato) la co-conduttrice Maria de Filippi e, sebbene ai primi ascolti la qualità delle canzoni in gara pareva ben al di sotto delle passate edizioni, alla distanza anch’essa si è dimostrata all’altezza dell’evento. #VinceSempreLui

