Francesco Motta tour 2017, il calendario dei concerti

24 febbraio, Sassari – The Hor 25 febbraio, Cagliari – Fabrik 03 marzo, Frattamaggiore (NA) – Sound music club 04 marzo, Ceccano (FR) – Officine Utopia 09 marzo, Lugano – Studio Foce 10 marzo, Carpi (MO) – Kalinka 11 marzo, Cesena – Vidia 18 marzo, Roma – Monk 23 marzo, Parma – Tracks c/o Teatro Regio 24 marzo, Genova – Crazy Bull 25 marzo, Padova – Pedro 26 marzo, Siena – Teatro dei Rinnovati 30 marzo, Ancona – 4U – Storie e Suoni all’Università/Klang 31 marzo, Pisa – Deposito Pontecorvo 01 aprile, Milano – Alcatraz

Continua il tour nei club italiani di Francesco Motta . Dopo gli svariati sold out delle prime date invernali, il vincitore della Targa Tengo 2016, grazie all’album “La fine dei vent’anni”, ha da poco annunciato il calendario dei concerti 2017 che lo vedrà impegnato per oltre 15 date. Il tour nei club terminerà il 1 aprile 2017 con il live all’Alcatraz di Milano .

