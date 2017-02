Francesco Renga tour 2017, il calendario dei concerti

Alcuni si aspettavano questa notizia, altri magari ci speravano. Ora però è ufficiale: Francesco Renga sarà in tournée anche la prossima estate. Il suo tour 2017 “Scriverò il tuo nome Live” (di seguito, tutte le date dei concerti), dopo l’appuntamento di maggio che interesserà i Palasport italiani più importanti, toccherà anche alcune delle location più belle che offre la nostra penisola.

Otto le date già fissate: si parte il 6 luglio da Brescia in Piazza della Loggia per poi continuare il 9 a Roma (Cavea), mentre il 14 sarà ad Udine e il 17 chiuderà il mese di luglio a Cremona, in Piazza Duomo. Ad agosto invece sarà Forte dei Marmi ad accogliere Francesco Renga, e precisamente il 16 presso la Villa Bertelli. Si esibirà poi a San Pancrazio Salentino il 18 e a Trani il 19, per poi chiudere il suo tour presso la Summer Arena di Soverato il 21 agosto.

Numeri davvero importanti per Renga e “Scriverò il tuo nome”, il suo settimo album in studio che sta raccogliendo sempre più consensi ed applausi. Disco d’oro dopo sei settimane e fin da subito ai vertici delle classifiche: si sta rivelando un lavoro dove nulla è lasciato al caso ed anche i più piccoli dettagli hanno il loro perché. Da non sottovalutare le collaborazioni con – tra gli altri – Nek, Francesco Gabbani e Davide Simonetta, autori di alcuni dei quattordici brani prodotti da Michele Canova Iorfida.

Il tour estivo si aggiunge ai cinque appuntamenti previsti nei Palasport per tutto il mese di maggio. Si parte il 5 dal Mediolanum Forum di Assago (Milano), per poi proseguire al Palapartenope di Napoli il 16 e al Nelson Mandela Forum di Firenze il 18. Ultime date quella del 20 al Pala Alpitour di Torino e quella del 22 a Bologna, presso l’Unipol Arena.

Ad accompagnare Francesco Renga ci sarà una band composta da Fulvio Arnoldi alla chitarra acustica/tastiere, Vincenzo Messina al piano/tastiere, Stefano Brandoni ed Heggy Vezzano alle chitarre, Phil Mer alla batteria e Gabriele Cannarozzo al basso. Manca sempre meno: “Scriverò il tuo nome Live” sta per cominciare.

Francesco Renga tour 2017

SCRIVERÒ IL TUO NOME Live nei Palasport – 2017

5 maggio – Mediolanum Forum – Assago (Milano)

16 maggio – Palapartenope – Napoli

18 maggio – Nelson Mandela Forum – Firenze

20 maggio – Pala Alpitour – Torino

22 maggio – Unipol Arena – Bologna

SCRIVERÒ IL TUO NOME Live Estate

6 luglio – Piazza della Loggia – Brescia

9 luglio – Cavea – Roma

14 luglio – Castello – Udine

17 luglio – Piazza Duomo – Cremona

16 agosto – Villa Bertelli – Forte dei Marmi (LU)

18 agosto – Forum Eventi – San Pancrazio Salentino (LE)

19 agosto – Piazza della Cattedrale – Trani (BA)

21 agosto – Summer Arena– Soverato (CZ)

