Frank Turner tour 2017, un concerto in Italia ad aprile

Frank Turner l’aveva promesso, ed è stato di parola: ad aprile 2017 il cantautore sarà in tour, e non mancherà un concerto in Italia. La data, l’unica nel nostro Paese, sarà al Locomotiv di Bologna. Dopo diversi concerti (anche in Italia) nel 2016, con somma gioia dei suo fan Turner, instancabile sul palco quanto in tour, non sembra ancora necessitare di una pausa.

Il suo ultimo album, “Positive Songs For Negative People” è uscito ad agosto 2015, è proposto in tour da allora. In scaletta non mancano mai, oltre ai brani recenti, classici come “I Still Believe”, “The Way I Tend To Be” e l’esplosivo finale su “Four Simple Words”. Qualche settimana fa Turner ha proposto dal vivo un nuovo brano, intitolato “The Sand in the Gears”, non troppo velata allusione-accusa alle novità politiche statunitensi: “Posso passare i prossimi quattro anni a un concerto punk? […] Siamo la sabbia negli ingranaggi, per i prossimi quattro anni“.

Frank Turner tour 2017

5 aprile 2017 – Bologna

Locomotiv

I biglietti saranno in vendita prossimamente.

